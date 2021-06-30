Красный Крест может применять «Спутник V» в зонах конфликта

По его словам, запрос на получение российского препарата был подан Федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца.

Сегодня в мире насчитывается около 35 зон конфликта, в которых Международный комитет Красного Креста укрепляет систему здравоохранения в сотрудничестве с правительствами в борьбе с эпидемией коронавируса.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что СМИ неправильно трактовали слова его заместителя Дениса Логунова, касающиеся эффективности вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на Логунова и Гинцбурга сообщили о снижении в 2,6 раза эффективности «Спутника V» в отношении индийского штамма.

