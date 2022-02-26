Власти Киева заявили о боях в городе

«Вниманию жителей столицы! На улицах нашего города сейчас проходят активные боевые действия. Просим соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными!» — говорится в сообщении.

Находящимся дома горожанам рекомендовали не подходить к окнам, прятаться в закрытых помещениях, а находящимся в специальном укрытии — не покидать его.

Министерство обороны России пока не сообщало о возможных боях в Киеве.

