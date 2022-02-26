Власти Киева заявили о боях в городе

Власти Киева предупредили жителей об активных боевых действиях на улицах украинской столицы. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале городской администрации.

Зеленский предупредил о возможном штурме Киева в ночь на субботу

«Вниманию жителей столицы! На улицах нашего города сейчас проходят активные боевые действия. Просим соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными!» — говорится в сообщении.

Находящимся дома горожанам рекомендовали не подходить к окнам, прятаться в закрытых помещениях, а находящимся в специальном укрытии — не покидать его.

Министерство обороны России пока не сообщало о возможных боях в Киеве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиевУкраина
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