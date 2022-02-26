Власти Киева заявили о боях в городе
Власти Киева предупредили жителей об активных боевых действиях на улицах украинской столицы. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале городской администрации.
«Вниманию жителей столицы! На улицах нашего города сейчас проходят активные боевые действия. Просим соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными!» — говорится в сообщении.
Находящимся дома горожанам рекомендовали не подходить к окнам, прятаться в закрытых помещениях, а находящимся в специальном укрытии — не покидать его.
Министерство обороны России пока не сообщало о возможных боях в Киеве.
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