Китай попросил ВОЗ расследовать работу американских лабораторий
Постоянный представитель Китая при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй направил запрос во Всемирную организацию здравоохранения, в котором просит проверить работу лабораторий США в Форт-Детрике и в системе университетов штата Северная Каролина, пишет газета Global Times.
Пекин просит провести проверку в рамках расследования истоков распространения коронавиурса. К обращению в адрес главы ВОЗ приложено коллективное письмо, подписанное более чем 25 млн гражданами Китая с требованием расследовать действия США в Форт-Детрике.
Чэнь Сюй отмечает, что вероятность распространения вируса в результате утечки из Уханьского института вирусологии является крайне маловероятной.
Напомним, американские разведслужбы представили главе государства Джо Байдену доклад о происхождении COVID-19. Спецслужбы также подготовят рассекреченную версию доклада и обнародуют общественности.
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