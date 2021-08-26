Китай попросил ВОЗ расследовать работу американских лабораторий

Постоянный представитель Китая при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй направил запрос во Всемирную организацию здравоохранения, в котором просит проверить работу лабораторий США в Форт-Детрике и в системе университетов штата Северная Каролина, пишет газета Global Times.

В Китае заподозрили утечку опасного вируса из лаборатории в США

Пекин просит провести проверку в рамках расследования истоков распространения коронавиурса. К обращению в адрес главы ВОЗ приложено коллективное письмо, подписанное более чем 25 млн гражданами Китая с требованием расследовать действия США в Форт-Детрике.

Чэнь Сюй отмечает, что вероятность распространения вируса в результате утечки из Уханьского института вирусологии является крайне маловероятной.

Напомним, американские разведслужбы представили главе государства Джо Байдену доклад о происхождении COVID-19. Спецслужбы также подготовят рассекреченную версию доклада и обнародуют общественности.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВОЗКоронавирусКитай
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