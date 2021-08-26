Китай попросил ВОЗ расследовать работу американских лабораторий

Пекин просит провести проверку в рамках расследования истоков распространения коронавиурса. К обращению в адрес главы ВОЗ приложено коллективное письмо, подписанное более чем 25 млн гражданами Китая с требованием расследовать действия США в Форт-Детрике.

Чэнь Сюй отмечает, что вероятность распространения вируса в результате утечки из Уханьского института вирусологии является крайне маловероятной.

Напомним, американские разведслужбы представили главе государства Джо Байдену доклад о происхождении COVID-19. Спецслужбы также подготовят рассекреченную версию доклада и обнародуют общественности.





