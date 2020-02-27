Китай отказался считать себя источником эпидемии коронавируса
Источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае. Такое заявление сделал глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает ТАСС.
Он не исключил этого, даже несмотря на то, что первые случаи заражения инфекцией зафиксированы в КНР, сообщает телеканал «360».
Наньшань добавил, что вспышки коронавируса в настоящее время отмечены и в других странах, сообщает РЕН ТВ.
Тем временем итальянские правоохранители пресекли сразу несколько попыток граждан покинуть «красную зону», созданную в североитальянской провинции Лоди из-за вспышки коронавируса. Все задержанные были принудительно возвращены домой.
В Италии зафиксировано самое большое число случаев заражения коронавирусом в Европе. По последним данным 474 человека там заболели. Сегодня стало известно, что жительницу Воронежа госпитализировали из-за выявленных у нее признаков ОРВИ. Девушка недавно вернулась из Италии, .
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