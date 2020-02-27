Китай отказался считать себя источником эпидемии коронавируса

Источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае. Такое заявление сделал глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает ТАСС.

Он не исключил этого, даже несмотря на то, что первые случаи заражения инфекцией зафиксированы в КНР, сообщает телеканал «360».