Итальянцы рвутся из охваченных коронавирусом зон

Итальянские правоохранительные органы пресекли сразу несколько попыток граждан покинуть «красную зону», созданную в североитальянской провинции Лоди из-за вспышки коронавируса, передают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как стало известно из осведомленных источников, за последние несколько дней было зафиксировано как минимум пять попыток покинуть район, в котором действует 15-дневный карантин. Все задержанные были принудительно препровождены домой, им было предъявлено обвинение в «неисполнении предписанных властями мер по обеспечению общественной безопасности».

В Италии зафиксировано максимальное число случаев заражения коронавирусом в Европе. По последним данным число заболевших достигло 474 человек.

