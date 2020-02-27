Итальянцы рвутся из охваченных коронавирусом зон
Итальянские правоохранительные органы пресекли сразу несколько попыток граждан покинуть «красную зону», созданную в североитальянской провинции Лоди из-за вспышки коронавируса, передают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Как стало известно из осведомленных источников, за последние несколько дней было зафиксировано как минимум пять попыток покинуть район, в котором действует 15-дневный карантин. Все задержанные были принудительно препровождены домой, им было предъявлено обвинение в «неисполнении предписанных властями мер по обеспечению общественной безопасности».
В Италии зафиксировано максимальное число случаев заражения коронавирусом в Европе. По последним данным число заболевших достигло 474 человек.
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