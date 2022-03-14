Кадыров сообщил, что «постучит в двери» Арестовичу

В своем сообщении в Telegram глава Чечни процитировал слова Арестовича о том, что если Кадыров находится под Киевом, Вооруженные силы Украины его уничтожат. «Почему "если"? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?» — ответил Кадыров.

Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров может находиться на Украине - в зоне российской спецоперации. Ранее Кадыров заявил о «сотнях тысяч молодых людей», желающих поехать на Украину.

