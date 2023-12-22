СМИ: Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие в обмен на 35 заложников

Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС установить временное перемирие в секторе Газа, потребовав в обмен освобождения около 35 заложников. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.

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«Самым последним предложением Израиля ... стала недельная пауза в войне в обмен на возвращение около 35 заложников», — отмечает телеканал.

Речь идет об освобождении пожилых людей, женщин, мужчин со слабым здоровьем, пишет RT.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Тель-Авив готов к еще одной гуманитарной паузе для обеспечения возвращения заложников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Сектор ГазаХамасИзраиль

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