Черногория закроет границы для въезда непривитых туристов

Черногория запретит въезд в страну непривитым иностранным туристам со 2 по 12 января, сообщает портал Vijesti.

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Согласно нововведениям, по прибытии в страну, кроме сертификата о вакцинации, нужно будет предоставить либо отрицательные результаты ПЦР-теста не старше 72 часов, либо экспресс-тест на антиген сроком не более 48 часов. Также уточняется, что с момента получения второй дозы вакцины должно пройти не больше полугода.

Разрешен также въезд путешественникам, переболевшим COVID-19. Им понадобится на выбор ПЦР-тест или антиген-тест.

Большинство россиян проведут новогодние каникулы в путешествиях по стране, а самым популярным направлением зарубежного отдыха будет Египет, рассказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияТуристыЧерногория
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