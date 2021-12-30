Черногория закроет границы для въезда непривитых туристов
Черногория запретит въезд в страну непривитым иностранным туристам со 2 по 12 января, сообщает портал Vijesti.
Согласно нововведениям, по прибытии в страну, кроме сертификата о вакцинации, нужно будет предоставить либо отрицательные результаты ПЦР-теста не старше 72 часов, либо экспресс-тест на антиген сроком не более 48 часов. Также уточняется, что с момента получения второй дозы вакцины должно пройти не больше полугода.
Разрешен также въезд путешественникам, переболевшим COVID-19. Им понадобится на выбор ПЦР-тест или антиген-тест.
Большинство россиян проведут новогодние каникулы в путешествиях по стране, а самым популярным направлением зарубежного отдыха будет Египет, рассказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
- В «Зените» опровергли слухи о нежелании Дзюбы продлевать контракт с клубом
- Мэр Томска получил два года колонии
- Мэр Новосибирска потребовал украшать новогодние елки звездами
- Неизвестный пытался ограбить отделение Сбербанка в Екатеринбурге
- Черногория закроет границы для въезда непривитых туристов
- Путин подписал закон о единой госсистеме биометрических данных
- В Китае запретили футболистам татуировки
- ДДТ отдала один миллион рублей на благотворительность
- Матвиенко: Россия укрепила обороноспособность и способна себя защитить
- Умерла народная артистка России Лидия Захаренко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru