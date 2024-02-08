Из-за обстрела ВСУ остановили следовавший из Белгорода в Санкт-Петербург поезд

Отмечается, что инцидент произошел в районе села Гостищево, близ железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии, что и стало причиной остановки поезда.

По словам Гладкова, восстановлением линии занимаются ремонтные бригады, а поезд продолжит движение ближе к 19:00. Губернатор добавил, что по другим маршрутам задержек нет.

Ранее Гладков заявил, что в результате удара ВСУ по селу Ржевка в Белгородской области пострадало пять человек.

