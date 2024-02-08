Из-за обстрела ВСУ остановили следовавший из Белгорода в Санкт-Петербург поезд
Следовавший из Белгорода в Санкт-Петербург пассажирский состав пришлось остановить вследствие обстрела со стороны ВСУ. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел в районе села Гостищево, близ железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии, что и стало причиной остановки поезда.
По словам Гладкова, восстановлением линии занимаются ремонтные бригады, а поезд продолжит движение ближе к 19:00. Губернатор добавил, что по другим маршрутам задержек нет.
Ранее Гладков заявил, что в результате удара ВСУ по селу Ржевка в Белгородской области пострадало пять человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из-за обстрела ВСУ остановили следовавший из Белгорода в Санкт-Петербург поезд
- Уровень безработицы в России в 2023 году стал самым низким за всю историю
- Бананы из Эквадора заместят бананы из Индии и Вьетнама
- Грузинский депутат обвинил Зурабишвили в иноагентстве
- В Финляндии заявили, что страна не разрывала отношений с Россией
- Над Белгородской областью сбили восемь снарядов украинской РСЗО «Ураган»
- В Торжке девушка похитила 800 безвыигрышных лотерейных билетов
- СМИ: Прокурор просит до 8 лет колонии обвиняемым в вымогательстве у Чемезова
- СМИ назвали возможную замену Джонни Деппу в новых «Пиратах Карибского моря»
- Захарова: Запад вмешивается в выборы с помощью живущих за рубежом россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru