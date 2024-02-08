В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Власти Белгорода призвали жителей оставаться дома и не подходить к окнам в связи с ракетной опасностью. Об этом говорится в Telegram-канале мэрии.

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«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», - говорится в сообщении.

Тем, кто находится на улице, градоначальник Вячеслав Гладков посоветовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Ранее днем следователи сообщили об установили личности виновных в атаке на Лисичанск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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