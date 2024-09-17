Из-за обстрела ВСУ начался пожар в Белгородской области
Из-за атаки со стороны украинских войск начался пожар на складе одного из предприятий в селе Новая Таволжанка (Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, на место выехали пожарные расчеты.
Также дрон ВСУ атаковал припаркованный автомобиль в селе Новое (Волоконовский район).
Гладков добавил, что в обоих случаях никто не пострадал, уточняются данные о последствиях. На местах происшествий находятся сотрудники оперативных служб.
Ранее Минобороны России сообщило, что 16 украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над Курской и Брянской областями.
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