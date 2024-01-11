Италия приняла резолюцию в поддержку передачи Украине российских активов
Палата депутатов Италии одобрила резолюцию в поддержку передачи Украине замороженных активов России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента страны.
Резолюция, как и принятый накануне документ в поддержку продолжения оказания военной помощи Киеву, имеют форму обращения к Совмину и носят характер призыва к соответствующим действиям, передает РИА Новости.
Президент Владимир Путин ранее подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом.
Вероятнее всего, швейцарские банки заморозят российские активы, конфисковать их не позволяет существующее законодательство. Об этом НСН заявил в апреле 2023 года руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru