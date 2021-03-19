Италия допускает возможность закупки «Спутник V»

Драги сказал журналистам, что рассмотрит этот вопрос. По его словам, Италия готова производить закупки самостоятельно, если регулятор бездействует.

Драги напомнил, что ранее подобную позицию высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Премьер выразил согласие с ней и подчеркнул, что это является и его личной точкой зрения.

