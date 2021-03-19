Меркель предположила, что ФРГ может закупить «Спутник V» самостоятельно

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности ФРГ самостоятельно закупить вакцину "Спутник V", если она не будет допущена на рынок Европейским регулятором (ЕМА). Об этом сообщает РИА Новости.

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Канцлер подчеркнула, что в рамках кампании по массовой вакцинации необходимо задействовать все препараты, которые будут допущены лекарственным регулятором. Однако Меркель отметила, что "пока не видит признаков" того, что ЕМА готов допускать на европейский рынок "Спутник V".

По словам главы ФРГ, отказ от регистрации российской вакцины может вынудить Германию "пойти по немецкому пути" и самостоятельно закупить вакцину у России.

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ФОТО: facebook.com / Mikhael Klimenty
ТЕГИ:ГерманияВакцинаАнгела Меркель
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