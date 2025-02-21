ХАМАС пообещал разобраться в «путанице» при передаче тела заложницы Шири Бибас

Накануне ХАМАС передал Красному Кресту тела 33-летней Шири Бибас и двух ее сыновей Кфира и Ариэля) а также журналиста Одеда Лифшица, похищенного из кибуца Нир-Оз в возрасте 83 лет. Однако после проведения экспертизы Израиль заявил, что тело женщины не принадлежит ни Бибас, ни другой заложнице.

Муж женщины Ярден Бибас также находился в плену в секторе Газа, его освободили в феврале 2025 года.

ХАМАС настаивает, что двое детей и мать были убиты в результате израильского авиаудара, Израиль это подтвердил, пообещав установить настоящую причину смерти заложников.

