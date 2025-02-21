ХАМАС пообещал разобраться в «путанице» при передаче тела заложницы Шири Бибас
Палестинское радикальное движение ХАМАС пообещало выяснить причину путаницы с телом израильской заложницы, останки которой принадлежат не Шири Бибас. Как уверяют боевики, «путаница» могла произойти с погибшими под завалами после израильского авиаудара в секторе Газа.
ХАМАС уверяет, что проведет расследование, передает AFP.
Так палестинские боевики прокомментировал слова израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что ХАМАС «заплатит полную цену за жестокое и подлое нарушение соглашения».
Накануне ХАМАС передал Красному Кресту тела 33-летней Шири Бибас и двух ее сыновей Кфира и Ариэля) а также журналиста Одеда Лифшица, похищенного из кибуца Нир-Оз в возрасте 83 лет. Однако после проведения экспертизы Израиль заявил, что тело женщины не принадлежит ни Бибас, ни другой заложнице.
Муж женщины Ярден Бибас также находился в плену в секторе Газа, его освободили в феврале 2025 года.
ХАМАС настаивает, что двое детей и мать были убиты в результате израильского авиаудара, Израиль это подтвердил, пообещав установить настоящую причину смерти заложников.
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