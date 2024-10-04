Появилось видео разгрома колонны ВСУ российскими БТР в Курской области
Два российских БТР-82 разгромили колонну из 19 бронеавтомобилей Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщает Telegram-канал Alex Parker Returns, публикуя соответствующее видео, сделанное с беспилотника.
На кадрах видно, как протяжённая колонна движется по дороге, въезжая в один из населённых пунктов в Курской области. Противник попадает в засаду двух рассредоточенных БТР армии РФ, которые открывают по ВСУ огонь.
Многие из машин подбиты и тормозят в полях и лесопосадках.
Ранее средства ПВО уничтожили три украинских дрона над Курской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru