Появилось видео разгрома колонны ВСУ российскими БТР в Курской области

На кадрах видно, как протяжённая колонна движется по дороге, въезжая в один из населённых пунктов в Курской области. Противник попадает в засаду двух рассредоточенных БТР армии РФ, которые открывают по ВСУ огонь.

Многие из машин подбиты и тормозят в полях и лесопосадках.

Ранее средства ПВО уничтожили три украинских дрона над Курской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

