Гражданин Украины получил 13 лет лишения свободы за шпионаж
Верховный суд ЛНР признал виновным в шпионаже 28-летнего Виктора Солдатко, являющегося гражданином Украины. Судом установлено, что он передавал украинской военной разведке данные о местоположении российских войск в Новопсковском районе республики. Ближайшие 13 лет осужденный проведет в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры ЛНР.
Отмечается, что осужденный совершал преступления в январе 2023 года посредством мессенджера Telegram.
Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено прокурором ЛНР Глебом Михайловым, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ранее жюри присяжных во Флориде признало четырех граждан США, в том числе двух пожилых людей (82 и 78 лет), виновными в предполагаемой деятельности в интересах российского правительства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru