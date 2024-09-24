Гражданин Украины получил 13 лет лишения свободы за шпионаж

Верховный суд ЛНР признал виновным в шпионаже 28-летнего Виктора Солдатко, являющегося гражданином Украины. Судом установлено, что он передавал украинской военной разведке данные о местоположении российских войск в Новопсковском районе республики. Ближайшие 13 лет осужденный проведет в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры ЛНР.

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Отмечается, что осужденный совершал преступления в январе 2023 года посредством мессенджера Telegram.

Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено прокурором ЛНР Глебом Михайловым, уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее жюри присяжных во Флориде признало четырех граждан США, в том числе двух пожилых людей (82 и 78 лет), виновными в предполагаемой деятельности в интересах российского правительства.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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