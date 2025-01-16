Госдеп: Украина не возобновит транзит российского газа

Украина никогда не возобновит транзит газа из России через свою территорию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США Джеффри Пайетта.

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По его словам, в Европе наблюдается «конец зависимости» от российской энергетики, что приводит к росту собственной индустрии СПГ в США.

Ранее в МИД Украины исключили возобновление транзита российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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