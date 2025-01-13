Фицо пригласил Зеленского на встречу из-за остановки Киевом транзита газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме к Владимиру Зеленскому пригласил его на встречу, чтобы обсудить остановку транзита газа. Об этом Фицо сообщил в своих соцсетях.
По его словам, встреча может пройти на территории Словакии, рядом с украинской границей. Словацкий премьер надеется обсудить возможные варианты решения проблемы, а также намерен рассказать о последствиях решения Киева прекратить транзит газа. Фицо уверен, что ограничение затронет не только Словакию, но и безопасность всей Европы.
До этого он говорил, что власти Словакии готовы заблокировать финансовую помощь Украине. В ходе заседания парламентского комитета по европейским делам он указал, что если вопрос с транзитом газа не будет решён, то не исключено, что будет наложено вето на решение Евросоюза передать Киеву ещё 50 млрд евро.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не сможет оставить Украину без электричества из-за отказа обеспечивать транзит газа, так как Евросоюз оставит Словакию без денег, заявил немецкий политолог Александр Рар «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru