Фицо пригласил Зеленского на встречу из-за остановки Киевом транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме к Владимиру Зеленскому пригласил его на встречу, чтобы обсудить остановку транзита газа. Об этом Фицо сообщил в своих соцсетях.

По его словам, встреча может пройти на территории Словакии, рядом с украинской границей. Словацкий премьер надеется обсудить возможные варианты решения проблемы, а также намерен рассказать о последствиях решения Киева прекратить транзит газа. Фицо уверен, что ограничение затронет не только Словакию, но и безопасность всей Европы.