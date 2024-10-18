Израиль показал кадры последних минут жизни лидера «Хамаса» Синвара

Появились кадры последних минут жизни ликвидированного лидера «Хамаса» Яхьи Синвара, сообщает «РЕН ТВ».

В Израиле подтвердили ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара

Их обнародовала пресс-служба Армии Израиля. Судя по кадрам, Синвар боролся до последнего. На видео видно, как он сидит в кресле в полуразрушенном здании, покрытый пылью.

Когда Синвар увидел беспилотный летательный аппарат, то попытался отбиться. Он метнул в него палкой, но промахнулся.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что разведка США помогала армии Израиля выследить лидеров «Хамаса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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