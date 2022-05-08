Глава ЦРУ: Утечки об обмене разведданными с Украиной – рискованные
Недавние утечки в СМИ данных об обмене США разведывательной информацией с Украиной являются «безответственными и рискованными», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Financial Times.
«Опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка информации в частной беседе или публичное обсуждение конкретных вопросов, касающихся разведки», сообщил он.
По словам главы ЦРУ, было бы большой ошибкой недооценивать возможности украинской разведки.
Ранее СМИ сообщали, что Украина тайно получала от США информацию о ходе боевых действий в режиме реального времени. Отмечалось, что в Киеве объединяли эти данные с собственной развединформацией и проводили атаки.
Президент США Джо Байден потребовал от спецслужб и Министерства обороны остановить утечки данных о разведывательной помощи Украине. Об этом сообщает передает телеканал NBC.
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