СМИ: Байден потребовал остановить утечки о передаче разведданных Украине

Президент США Джо Байден потребовал от спецслужб и Министерства обороны остановить утечки данных о разведывательной помощи Украине. Об этом сообщает передает телеканал NBC.

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По данным СМИ, в телефонном разговоре с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и главой Пентагона Ллойдом Остином президент назвал публикации в прессе о переданной Киеву информации «контрпродуктивными» и «отвлекающими от наших целей».

«Байден дал понять, что утечки должны прекратиться», — заявил неназванный чиновник президентской администрации.

Ранее СМИ сообщали, что Украина тайно получала от США информацию о ходе боевых действий в режиме реального времени. Отмечалось, что в Киеве объединяли эти данные с собственной развединформацией и проводили атаки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РазведкаУкраинаСШАДжо Байден
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