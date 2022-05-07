СМИ: Байден потребовал остановить утечки о передаче разведданных Украине

По данным СМИ, в телефонном разговоре с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и главой Пентагона Ллойдом Остином президент назвал публикации в прессе о переданной Киеву информации «контрпродуктивными» и «отвлекающими от наших целей».

«Байден дал понять, что утечки должны прекратиться», — заявил неназванный чиновник президентской администрации.

Ранее СМИ сообщали, что Украина тайно получала от США информацию о ходе боевых действий в режиме реального времени. Отмечалось, что в Киеве объединяли эти данные с собственной развединформацией и проводили атаки.

