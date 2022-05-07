СМИ: Байден потребовал остановить утечки о передаче разведданных Украине
Президент США Джо Байден потребовал от спецслужб и Министерства обороны остановить утечки данных о разведывательной помощи Украине. Об этом сообщает передает телеканал NBC.
По данным СМИ, в телефонном разговоре с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и главой Пентагона Ллойдом Остином президент назвал публикации в прессе о переданной Киеву информации «контрпродуктивными» и «отвлекающими от наших целей».
«Байден дал понять, что утечки должны прекратиться», — заявил неназванный чиновник президентской администрации.
Ранее СМИ сообщали, что Украина тайно получала от США информацию о ходе боевых действий в режиме реального времени. Отмечалось, что в Киеве объединяли эти данные с собственной развединформацией и проводили атаки.
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