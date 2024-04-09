Глава Гагаузии Гуцул прибыла в Москву
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время своей прошлой поездки в Россию политик провела встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и прочими представителями власти.
Гуцул также приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством российских регионов.
Глава автономии высказала намерение расширить всестороннее сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. С президентом РФ Владимиром Путиным на полях молодежного форума она обсудила ситуацию в Молдавии.
Наканену Гуцул заявила, что Молдавия может ввести войска в Гагаузскую автономию и распустить ее в случае объявления территориальным образованием независимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru