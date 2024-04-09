Глава Гагаузии Гуцул прибыла в Москву

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время своей прошлой поездки в Россию политик провела встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и прочими представителями власти.

Гуцул также приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством российских регионов.