СМИ: Более 35 человек погибли в результате удара Израиля по Рафаху
27 мая 202405:18
Армия Израиля атаковала лагерь для перемещенных лиц на северо-западе Рафаха, сообщает телеканал Al Jazeera.
В результате погибло более 35 палестинцев. Еще десятки получили ранения. За сутки израильские военные нанесли удары по меньшей мере по 10 центрам перемещения, связанным с Ближневосточным агентством ООН для помощи беженцам и организации работ (БАПОР).
Ранее в ФРГ заявили, что действия Израиля в Газе противоречат международному праву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru