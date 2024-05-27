СМИ: Более 35 человек погибли в результате удара Израиля по Рафаху

В результате погибло более 35 палестинцев. Еще десятки получили ранения. За сутки израильские военные нанесли удары по меньшей мере по 10 центрам перемещения, связанным с Ближневосточным агентством ООН для помощи беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее в ФРГ заявили, что действия Израиля в Газе противоречат международному праву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

