Финляндия из-за COVID-19 продлила ограничения на границе

МВД Финляндии объявило о продлении до 16 января 2022 года ограничений на перемещение через границу страны из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что меры безопасности будут ужесточены. Так, с 21 декабря, для граждан, прибывающих из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до поездки. При этом данная мера касается также полностью вакцинированных.

Параллельно финские власти объявили о снятии ограничений для стран юга Африки, которые были введены из-за нового штамма коронавируса «омикрон».

Ранее финский оператор железнодорожного сообщения VR объявил, что в продажу поступили билеты на пассажирский поезд Allegro, курсирующий между Финляндией и Россией по маршруту Хельсинки - Санкт-Петербург.

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ТЕГИ:КоронавирусГраницаФинляндия
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