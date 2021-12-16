Финляндия из-за COVID-19 продлила ограничения на границе

В сообщении говорится, что меры безопасности будут ужесточены. Так, с 21 декабря, для граждан, прибывающих из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до поездки. При этом данная мера касается также полностью вакцинированных.

Параллельно финские власти объявили о снятии ограничений для стран юга Африки, которые были введены из-за нового штамма коронавируса «омикрон».

Ранее финский оператор железнодорожного сообщения VR объявил, что в продажу поступили билеты на пассажирский поезд Allegro, курсирующий между Финляндией и Россией по маршруту Хельсинки - Санкт-Петербург.

