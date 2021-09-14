Финляндия расширит выдачу виз гражданам России

Финляндия с 1 октября откроет выдачу виз для граждан РФ, которые имеют просроченные мультивизы, а также для отправляющихся в деловую поездку россиян. Об этом сообщил директор департамента консульских услуг министерства иностранных дел Финляндии Паси Туоминен.

«Визовые центры начнут принимать визовые заявления от двух новых групп заявителей. Это те, у кого цель поездки деловая, вторая категория - это все заявители, у которых есть истекшая многократная шенгенская виза, выданная Финляндией на срок не менее двух лет», — цитирует Туоминена ТАСС.

Глава департамента консульских услуг добавил, что прием будет осуществляться по предварительной записи, заявления также будут приниматься от всех входящих в установленные ранее категории лиц.

Вместе с тем Туоминен подчеркнул, что расширение выдачи виз не меняет действующие ограничения на въезд в Финляндию из-за пандемии.

«Решений об отмене или изменении ограничений на въезд пока не было принято», — заявил дипломат.

Каждому подающему визовое заявление придется подписать отдельный документ об обязанности самостоятельно проверить основания для въезда в Финляндию.

