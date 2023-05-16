Еврокомиссия: ЕС намерен продолжать экономическое сдерживание РФ

Европейский союз сумел избежать рецессии, в том числе за счет сдерживания негативного влияния на экономику конфликта вокруг Украины и диверсификации поставок, а также значительного снижения потребления газа на фоне антироссийских санкций, сообщается в прогнозе Европейской комиссии на весну 2023 года.