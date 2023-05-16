Еврокомиссия: ЕС намерен продолжать экономическое сдерживание РФ

Европейский союз сумел избежать рецессии, в том числе за счет сдерживания негативного влияния на экономику конфликта вокруг Украины и диверсификации поставок, а также значительного снижения потребления газа на фоне антироссийских санкций, сообщается в прогнозе Европейской комиссии на весну 2023 года.

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Из документа следует, что к 2024 году рост экономики Евросоюза ускорится до 1,7%. ЕС намерен продолжать экономическое сдерживание Москвы, в том числе за счет введения запрета на транзит через РФ в третьи страны европейских товаров.

Послы ЕС обсудят новые антироссийские санкции 10 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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