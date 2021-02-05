Еще одна страна закупит российскую вакцину «Спутник V»
Министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени объявил, что страна закупит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
Министерство здравоохранения Парагвая зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в январе по ускоренной процедуре, передает РИА Новости.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» заявила,что российская вакцина «Спутник V» признана эффективной для борьбы с коронавирусом.
Информация о третьей стадии испытаний была опубликована в медицинском журнале The Lancet во вторник, 2 февраля. Указывалось, что более чем у 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ. При этом побочные эффекты в виде простудных симптомов, головной боли протекали, как правило, в легкой форме.
Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН назвал высокую оценку препарата со стороны международного медицинского торжеством справедливости.
В конце января сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшую пару недель будет зарегистрирован более чем в 25 странах, она уже зарегистрирована в 14 странах. Российская вакцина уже зарегистрирован в Белоруссии, Туркменистане, Сербии, Алжире, Палестине, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае и ОАЭ. Неделю назад Венгрия первой среди стран Евросоюза официально разрешила использование «Спутник V».
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