Эрдоган рассказал, что спит не больше 5-6 часов в сутки
14 сентября 202315:43
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что спит не больше пяти-шести часов в сутки.
По его словам, невозможно стать управленцем, если у человека начинается работа ровно в 9 утра и заканчивается в 17-18 часов.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в завершение своей пресс-конференции во вьетнамском Ханое заявил, что хочет спать.
До этого американский лидер на саммите G20 не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru