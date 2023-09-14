Эрдоган рассказал, что спит не больше 5-6 часов в сутки

По его словам, невозможно стать управленцем, если у человека начинается работа ровно в 9 утра и заканчивается в 17-18 часов.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в завершение своей пресс-конференции во вьетнамском Ханое заявил, что хочет спать.

До этого американский лидер на саммите G20 не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

