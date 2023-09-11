Байден захотел спать в завершение пресс-конференции в Ханое

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в завершение своей пресс-конференции во вьетнамском Ханое заявил, что хочет спать, сообщает «РЕН ТВ».

Байден упал во время выпускной церемонии академии ВВС США

«Скажу вам так: Не знаю, как вы, но я собираюсь в кровать», – сказал глава государства. Он также оговорился, назвав государства Южного полушария «странами третьего мира».

Ранее Байден на саммите G20 не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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