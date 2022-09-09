Эрдоган: Турция может купить у России новейшие истребители

Анкара может обратиться к другим странам, в том числе к России, если США откажутся продавать самолеты-истребители F-16. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после пятничной молитвы 9 сентября, передает ТАСС.

По его словам, республиканцы дали понять, что они поддержат Турцию в вопросе о продаже истребителей F-16.