СМИ: Эрдоган намерен выпросить у Путина 25%-ю скидку на газ
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества намерен запросить скидку на российский газ в размере 25%, сообщает агентство Bloomberg.
Кроме того, Эрдоган обсудит с Путиным возможность подписания российско-турецкого соглашения, которое позволит производить расчеты за поступающее из России топливо в турецких лирах.
Ранее балканские государства попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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