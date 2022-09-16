СМИ: Эрдоган намерен выпросить у Путина 25%-ю скидку на газ

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества намерен запросить скидку на российский газ в размере 25%, сообщает агентство Bloomberg.

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Кроме того, Эрдоган обсудит с Путиным возможность подписания российско-турецкого соглашения, которое позволит производить расчеты за поступающее из России топливо в турецких лирах.

Ранее балканские государства попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ШОСРоссийский ГазВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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