Эксперты ВОЗ приступили к работе в Ухани после карантина
28 января 202111:01
Группа экспертов ВОЗ приступила к работе в китайском городе Ухань в рамках миссии по установлению фактов происхождения вируса, который вызвал пандемию COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.
При этом агентство не сообщает, чем именно сейчас занимаются представители ВОЗ. Известно лишь, что они покинули гостиницу, в которой проходили карантин.
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28 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru