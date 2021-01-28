Эксперты ВОЗ приступили к работе в Ухани после карантина

Группа экспертов ВОЗ приступила к работе в китайском городе Ухань в рамках миссии по установлению фактов происхождения вируса, который вызвал пандемию COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.

При этом агентство не сообщает, чем именно сейчас занимаются представители ВОЗ. Известно лишь, что они покинули гостиницу, в которой проходили карантин.