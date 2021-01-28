Эксперты ВОЗ приступили к работе в Ухани после карантина

Группа экспертов ВОЗ приступила к работе в китайском городе Ухань в рамках миссии по установлению фактов происхождения вируса, который вызвал пандемию COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.

При этом агентство не сообщает, чем именно сейчас занимаются представители ВОЗ. Известно лишь, что они покинули гостиницу, в которой проходили карантин.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для выяснения происхождения COVID-19

Специалисты ВОЗ прибыли в Китай 14 января, сообщает RT. Они должны были пройти двухнедельный карантин.

Ранее ВОЗ заявила о распространении обнаруженного в Великобритании штамма коронавируса на 70 стран.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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