По его словам, боеспособность Североатлантического альянса серьезно ухудшают, в том числе, и недавно обещанные поставки вооружения президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как отметил политик, Москва могла бы легко «пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию, через Германию попасть во Францию».

Робертс считает, что Россия никогда не пойдет на такой шаг, потому что не хочет эскалации конфликта и третьей мировой войны с использованием ядерного оружия.

Ранее офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия может победить Украину в течение 2023 года. По его словам, Вооруженные силы Украины теряют большое количество солдат, а новые поставки оружия со стороны Запада не успевают заменить уничтоженное на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

