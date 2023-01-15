Американский разведчик сообщил, когда Россия победит на Украине
Россия может победить Украину в течение 2023 года, сообщил в беседе с YouTube-каналом Syriana Analysis офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Россия одержит победу в этом году. Конечно, российское руководство не берет на себя никаких обязательств по срокам, но я говорю об этом как независимый аналитик», — заявил он. Отмечается, что Вооруженные силы Украины теряют большое количество солдат, а новые поставки оружия со стороны Запада не успевают заменить уничтоженное на поле боя. Этот факт и приведет к поражению Украины, считает эксперт.
Ранее Риттер заявил, что из-за критической нехватки танков и БМП украинской армии главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный обратился к странам НАТО с просьбой о дополнительных поставках бронетехники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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