Над Курской областью уничтожили ракету ВСУ

Украинскую ракету сбили над территорией Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

В Курской области за сутки обезвредили 300 суббоеприпасов ATACMS

«Ракета была уничтожена утром в небе Курской области», — написал губернатор в Telegram-канале.

Смирнов выразил благодарность бойцам ПВО и защитникам границы.

В ночь на 24 ноября в Курской области ликвидировали две украинские ракеты и 27 беспилотников, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОРакетаКурская Область

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