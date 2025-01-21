Над регионами России перехватили 55 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над территорией России 55 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, 22 дрона ликвидировали над Брянской областью, 12 — над Ростовской, десять – над Смоленской.

Кроме того, шесть БПЛА нейтрализовали в Воронежской области, четыре – в Саратовской, еще один – в Курской.

Ранее ПВО сбила 31 беспилотник ВСУ над Брянской, Калужской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областями и Татарстаном, напоминает 360.ru.

