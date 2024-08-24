Президент Польши прибыл с необъявленным визитом на Украину
24 августа 202409:56
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Об этом сообщила канцелярия политика.
Дуда приехал на Украину с необъявленным визитом.
«Он будет принимать участие в торжественных мероприятиях 33-й годовщины независимости Украины», — отметили в канцелярии.
Польский лидер прибыл в Киев поездом, его встретили представители украинской стороны.
Ранее стало известно, что Украину посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди, который планировал провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru