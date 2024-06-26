Дрон-камикадзе ВСУ сдетонировал на парковке в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе сдетонировал в населенном пункте Шамино (Белгородская область) на парковке предприятия. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

В белгородском Грайвороне три человека пострадали при обстреле ВСУ

По словам губернатора, полностью сгорели два автомобиля, среди мирных граждан пострадавших нет.

Также сдетонировал БПЛА в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Беспилотник повредил кровлю хозяйственной постройки на территории частного дома.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ГубернаторБелгородская областьВСУБеспилотникиДроны

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