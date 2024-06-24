В белгородском Грайвороне три человека пострадали при обстреле ВСУ

Врачи из Москвы примут решение о переводе пострадавших в Севастополе в столичные больницы Порядка 500 человек эвакуировали из здания Митинского радиорынка из-за пожара Более 8 тысяч школьников познакомились со столичными производствами Помощь на дому по новому стандарту получают около 100 тысяч москвичей Временные велополосы появятся в 26 районах Москвы