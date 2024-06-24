В белгородском Грайвороне три человека пострадали при обстреле ВСУ

Три человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками города Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«У двух женщин осколочные ранения ног и рук, состояние — средней степени тяжести... У третьего пострадавшего, 19-летнего молодого человека, осколочные ранения ног», — написал губернатор в Telegram-канале.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Гладков добавил, что при обстреле в Грайвороне были повреждены шесть частных домовладений и два гаража.

Ранее в результате атаки трех дронов-камикадзе в Грайвороне погиб мужчина, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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