Институт в Ухане опроверг слухи о болезни сотрудников в 2019 году

Он отметил, что эти слухи — «абсолютная небылица, высосанная из пальца». Чжимин добавил, что для проверки этой информации достаточно лишь того, чтобы СМИ назвали имена этих сотрудников. По словам директора лаборатории, он уже давно предложил это, но так и не получил ответа.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки сообщила, что три сотрудника лаборатории в Ухане обращались за медицинское помощью и имели симптомы коронавируса еще в ноябре 2019 года. По мнению СМИ, это только подтверждает, что инфекция могла утечь из лаборатории.

