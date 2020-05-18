США безвозмездно направят в РФ 200 аппаратов ИВЛ
США направят в РФ на безвозмездной основе 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.
Как пишет агентство, соответствующее решение принял американский президент Дональд Трамп в ответ на запрос российского лидера Владимира Путина. Ожидается, что в Россию они поступят в ближайшее время.
Отметим, что на данный момент РФ занимает второе место по числу заразившихся в мире и первое - в Европе. По данным оперштаба на 18 мая, в стране обнаружено 290 678 случаев коронавируса, из которых 2722 закончились летальным исходом, выздоровели 70 209 человек.
Ранее 15 мая Трамп анонсировал, что страна направит на безвозмездной основе аппараты ИВЛ в Индию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
291 тыс.+8 926 / сут.
Умерли
2 722+91 / сут.
Выздоровели
70 209+2 836 / сут.
- В МИД отреагировали на обвинения США в сговоре Apple c РФ
- В Москве задержан мужчина, открывший стрельбу из окна дома
- В Саратовской области возобновили запрет на прогулки
- В Подмосковье замечены медведи вблизи жилья
- Более 100 миллионов китайцев снова на карантине из-за коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru