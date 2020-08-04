Число заражений коронавирусом в мире превысило 18 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 18 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.
Прирост по новым заражениям за прошедшие сутки, по данным ВОЗ, составил более 219 тысяч. Также было зарегистрировано 4,2 тыс. летальных исходов, увеличив общее число смертей от COVID-19 до 691 тысячи.
Ранее руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус предупредил, что возврат «к нормальной жизни» вряд ли произойдёт в за короткий срок. По словам главы ВОЗ, ждать это не стоит из-за того, что многие государства выбрали неверный вариант борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru