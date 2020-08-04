Число заражений коронавирусом в мире превысило 18 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 18 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.

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Прирост по новым заражениям за прошедшие сутки, по данным ВОЗ, составил более 219 тысяч. Также было зарегистрировано 4,2 тыс. летальных исходов, увеличив общее число смертей от COVID-19 до 691 тысячи.

Ранее руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус предупредил, что возврат «к нормальной жизни» вряд ли произойдёт в за короткий срок. По словам главы ВОЗ, ждать это не стоит из-за того, что многие государства выбрали неверный вариант борьбы с коронавирусной инфекцией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВОЗ
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