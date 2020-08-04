Новая напасть: 4 заморских штамма гриппа угрожают России

С началом очередного осенне-зимнего сезона заболеваемости респираторными инфекциями в России могут обнаружиться четыре новых штамма гриппа, которые ранее не циркулировали на территории страны. Об этом информирует министерство здравоохранения.

Там уточнили, что по аналогии с прошлыми эпидсезонами, прогнозируется хождение вирусов гриппа типов А и В. Что касается штаммов, то речь идёт о Гуандунской, Гонконгской, Вашингтонской и Пхукетской разновидностях. Ранее в России ими никто не болел. При этом в Минздраве не уточняют причины их возможного появления.

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В министерстве особо оговаривают, что вакцины от этих четырёх штаммов уже разработаны и выпускаются согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

В Роспотребнадзоре рекомендуют начинать делать прививки против гриппа со второй половины августа или в сентябре, вплоть до ожидаемого подъёма заболеваемости, отмечает RT.

Между тем, главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов допускает возможность одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Однако каким образом будет протекать в этом случае заболевание пока не понятно.

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ФОТО: Сергей Венявский
ТЕГИ:ВакцинаВирусГрипп
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