Новая напасть: 4 заморских штамма гриппа угрожают России

С началом очередного осенне-зимнего сезона заболеваемости респираторными инфекциями в России могут обнаружиться четыре новых штамма гриппа, которые ранее не циркулировали на территории страны. Об этом информирует министерство здравоохранения.

Там уточнили, что по аналогии с прошлыми эпидсезонами, прогнозируется хождение вирусов гриппа типов А и В. Что касается штаммов, то речь идёт о Гуандунской, Гонконгской, Вашингтонской и Пхукетской разновидностях. Ранее в России ими никто не болел. При этом в Минздраве не уточняют причины их возможного появления.