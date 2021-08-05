Число выявленных в мире случаев COVID-19 превысило 200 млн
Число случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 200 млн. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса (США), передает РИА Новости.
По данным организации, за пандемию скончались более 4,2 млн заразившихся. Отмечается, что по миру уже прошли поставки свыше 4 млрд доз вакцин против коронавируса.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о наблюдении медленного снижения числа случаев заражения коронавирусом в России.
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Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru