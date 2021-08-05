Число выявленных в мире случаев COVID-19 превысило 200 млн

По данным организации, за пандемию скончались более 4,2 млн заразившихся. Отмечается, что по миру уже прошли поставки свыше 4 млрд доз вакцин против коронавируса.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о наблюдении медленного снижения числа случаев заражения коронавирусом в России.