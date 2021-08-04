ВОЗ зафиксировала медленное снижение числа случаев COVID-19 в РФ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о наблюдении медленного снижения числа случаев заражения коронавирусом в России. Об этом сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.

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По словам Вуйнович, репродуктивный номер, показывающий активность коронавируса, в РФ сейчас ниже единицы. Между тем, Вуйнович подчеркнула, что ситуация от региона к региону меняется и необходимо следить за динамикой.

За прошедшие сутки в России выявлено 22,6 тысяч случаев COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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