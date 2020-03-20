Четыре члена одной семьи умерли от коронавируса в течение одной недели

Как пишет агентство, два ребенка женщины умерли на прошлой неделе в возрасте 55 лет. Позже скончалась сама женщина, не узнав о смерти детей, поскольку ее состояние оценивалось как тяжелое. Накануне стало известно о смерти ее третьего ребенка.

Всего у погибшей американки было 11 детей и 27 внуков. Остальные члены семьи находятся на карантине и ожидают результатов тестирования на коронавирус.

Ранее в ВОЗ назвали социальное дистанцирование самым эффективным способом сдержать распространение коронавирусной инфекции.



