Четыре члена одной семьи умерли от коронавируса в течение одной недели
В США 73-летняя женщина и трое ее детей скончались от последствий заражения коронавируса в течение недели. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, два ребенка женщины умерли на прошлой неделе в возрасте 55 лет. Позже скончалась сама женщина, не узнав о смерти детей, поскольку ее состояние оценивалось как тяжелое. Накануне стало известно о смерти ее третьего ребенка.
Всего у погибшей американки было 11 детей и 27 внуков. Остальные члены семьи находятся на карантине и ожидают результатов тестирования на коронавирус.
Ранее в ВОЗ назвали социальное дистанцирование самым эффективным способом сдержать распространение коронавирусной инфекции.
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