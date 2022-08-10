СМИ: Украинский спецназ может быть причастен к взрывам в Крыму
Украинский спецназ может быть причастен к вчерашним взрывам на аэродроме «Саки» в Крыму. Это следует из публикации The Washington Post, издание ссылается на анонимного представителя украинских властей. Подробности он не стал раскрывать.
В свою очередь неназванный представитель администрации Вашингтона допустил, что Киев, вероятно, нанес удар по Крыму, но при этом без использования американского вооружения. Ранее западные СМИ сообщали, что Силы специальных операций Украины проводят операции в глубоком тылу российских войск.
В Минобороны России одной из вероятных причин ЧП на аэродромев Новофёдоровке назвали нарушение требований пожарной безопасности. По данным ведомства, никаких признаков, улик и фактов намеренного воздействия на сдетонировавшие боеприпасы с целью подрыва нет.
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