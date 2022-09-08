Большинство французов поддержали антироссийские санкции
72% французов поддерживают ограничительные меры против России, при этом 74% заявили, что санкции неэффективны, сообщает BFMTV со ссылкой на опрос от Elabe.
40% опрошенных жителей Франции считают, что необходимо поддерживать Украину и сохранять санкции против Москвы, даже если это негативно влияет на уровень жизни французов. Еще 32% заявили, что поддерживают текущий курс правительства, но, если влияние на их повседневную жизнь будет слишком сильно, санкции против России и поддержку Украины необходимо уменьшить.
Телеканал назвал итоги исследования парадоксальными.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает идею совместных закупок газа, которые позволят Европе приобретать голубое топливо по более низкой цене.
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