Россия расширила ответные санкции против Евросоюза

В сообщении говорится,что в «чёрный» список были включены высшее военное руководство ЕС и другие лиц, задействованные в поставках военной продукции на Украину.

Уточняется, что это, в том числе, высшее военное руководство содружества, высокопоставленные сотрудников силовых ведомств стран-членов ЕС, представители европейских предприятий по производствц вооружений и военной техники.

«Хотим напомнить инициаторам антироссийских мер, что любые недружественные акции в адрес России будут и впредь встречать жёсткий ответ с нашей стороны», - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее российские власти на постоянной основе запретили въезд в страну 25 гражданам США, в том числе актёрам и продюсерам Шону Пенну и Бену Стиллеру, пишут «Известия».